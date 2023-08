Italia Nostra boccia il futuro parcheggio in Cittadella: “Il volto di Piacenza peggiorerà”

No secco al parcheggio interrato in piazza Cittadella. Così l’associazione Italia Nostra interviene sul futuro dell’area davanti a palazzo Farnese, dove il consiglio comunale ha recentemente dato il via libera alla realizzazione della maxi opera tanto attesa e discussa. “Con il posteggio sotterraneo – spiegano Anna Lalatta e Pietro Chiappelloni a nome del gruppo – il volto di Piacenza cambierà in peggio, perché in piazza Cittadella non ci saranno più gli alberi storici, ma rampe di entrata e uscita per le auto, tabelloni luminosi, griglie e una pensilina. Altroché dignità e bellezza”.

“L’ex biglietteria non è un rudere, tanto che pochi anni fa i volontari in un fine settimana ne hanno ridipinta metà – prosegue l’associazione – perché è un’opera significativa di Carlo Felice Cattadori, uno dei non molti esempi di architettura razionalista rimasti in città”. Per quanto riguarda i possibili reperti nel sottosuolo, Italia Nostra sostiene che “l’unica valorizzazione sarà documentare e poi rimuovere il quartiere romano che si troverà, per lasciare proseguire il cantiere, salvo mettere qualche pannello informativo e portare mosaici e oggetti nei musei, o se si troverà qualcosa di unico che non potrà essere rimosso il Comune pagherà diversi indennizzi al concessionario che non potrà vendere i suoi parcheggi e ricevere i canoni”.

IL SERVIZIO DEL TGL A CURA DI THOMAS TRENCHI: