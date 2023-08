Truffa milionaria con le cryptovalute, piacentini perdono 400mila euro

Un albanese trentenne di Piacenza è stato arrestato con l’accusa di aver messo in atto una truffa con le cryptovalute, che gli avrebbe fruttato fruttato milioni di euro, tre dei quali sono stati sequestrati su ordine della magistratura.

Spacciandosi per broker avrebbe indotto, con l’aiuto di altri complici, ignari clienti di varie città a effettuare investimenti sulle valute digitali.

A Piacenza gli investitori avrebbero perduto circa 400mila euro. Altri investimenti sarebbero stati effettuati a Pisa, da dove mesi fa sono partite le indagini dei carabinieri, e poi Cagliari, dove abita uno dei complici dell’albanese e a Tirana.

La società che raccoglieva fondi per criptovalute inesistenti aveva sede a Londra, con conti sparsi in mezza Europa.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’