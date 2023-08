Nuovi market, avanti gli iter in commissione edilizia: “Ma attenzione a verde e viabilità”

Parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio ai nuovi piani edilizi previsti in città. Pur con alcuni suggerimenti di miglioramento, ad esempio l’attenzione al verde, la richiesta di parcheggi interrati, la sicurezza viabilistica e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Si tratta di due aree affacciate su corso Europa, la “Camuzzi” e la “Germoglio” con destinazione d’uso residenziale, commerciale e terziario, nonché il progetto dell’immobiliare Novella per un supermercato alimentare sempre in corso Europa, l’inserimento di edifici produttivi e artigianali da parte della Bassanetti & C nella superficie “Galnea” alla Veggioletta e la tanto discussa proposta della società C&P Sas dell’architetto Carlo Ponzini per la trasformazione del terreno di 12.700 metri quadrati tra la tangenziale sud e via Einaudi in un supermercato di 2.400 metri quadrati e in un pubblico esercizio di 400 metri quadrati (a fronte di ipotetiche modifiche viabilistiche come l’apertura di una nuova strada e l’estensione del trasporto pubblico).

Iter travagliati, che – dopo le autorizzazioni al deposito degli accordi operativi varate dalla giunta Tarasconi – risulterebbero “indigesti” a una parte della maggioranza di centrosinistra: alcuni esponenti ambientalisti ne valuterebbero la bocciatura per limitare un ulteriore consumo di suolo. Mentre il dibattito interno alla coalizione e le voci contrarie delle minoranze non si placano, dunque, il percorso burocratico avanza.

Ieri la Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio si è riunita negli uffici di via Scalabrini per pronunciarsi sulle pratiche. E se solitamente le riunioni di questo organo consultivo – chiamato a esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti – si svolgono senza la partecipazione dei consiglieri comunali, stavolta due esponenti hanno ascoltato il confronto degli esperti. Presenti infatti Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) e Stefano Perrucci (Pd), il primo consigliere della minoranza di centrodestra e il secondo esponente della maggioranza di Tarasconi titubante verso questi piani di sviluppo.

Accordi operativi che prevedono compensazioni a vantaggio della collettività e che, per diventare effettivi, devono superare anche l’esame del Comitato urbanistico di area vasta, i 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, le successive controdeduzioni da parte del Comune e la votazione del consiglio comunale in merito all’interesse pubblico degli interventi. L’emiciclo politico di palazzo Mercanti si esprimerà entro la fine di quest’anno.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: