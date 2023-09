Prima campanella a Tutor, l’assessore Dadati: “Imparate a fare la differenza”

“Assorbire il più possibile, non solo conoscenze, non solo abilità professionali, ma anche un impianto valoriale che possa permettervi una volta usciti, e nel mondo del lavoro, di poter fare la differenza”. È questo il consiglio che l’assessore alle politiche educative del comune di Piacenza, Mario Dadati, ha dato agli studenti dell’ente di formazione professionale Tutor a cui ha fatto visita in occasione del primo giorno di scuola. Oltre ai 75 studenti, al loro primo ingresso per le tre qualifiche professionali, ad accogliere il rappresentante del Comune, c’erano, questa mattina, il direttore di sede Benedetta Benzi e il presidente di Tutor Gian Paolo Tosi Ricci Oddi che ha ricordato come la mission di Tutor sia sempre quella di: “Dare la possibilità ai giovani di imparare un mestiere, di legarsi e relazionarsi con il mondo del lavoro perché quasi il 50% delle loro ore è svolto delocalizzato in aziende del territorio” e ha sottolineato che percentuali di assunzione di questi studenti variano dal 90 al 100%.

Durante il giro nelle aule dell’istituto, il direttore di sede Benedetta Benzi ha illustrato all’assessore i nuovi percorsi di formazione che intraprenderà Tutor Piacenza e Fiorenzuola. A breve, infatti, partiranno dei corsi finanziati da Regione Emilia Romagna in ambito meccanico, idraulico ed elettrico altamente specializzati e rivolti a persone che vogliano qualificarsi. “Nello specifico, i contenuti saranno legati all’automazione industriale, alla manutenzione di impianti di impianti industriali, al PLC, al CAD, al CAM nonché ad attività legate alle nuove energie di fonti rinnovabili” ha concluso Benzi.