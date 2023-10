“Corteggiando”, si alza il sipario sul festival che valorizza il teatro amatoriale

Tutto pronto per la 12esima dizione del festival dei corti teatrali “Corteggiando”. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Piacenza, sono intervenuti a illustrare il programma dell’evento culturale, l’assessore Christian Fiazza insieme a Tino Rossi, Daniele Righi e Paola Vincini del gruppo teatrale Quarta Parete.

“Corteggiando” è un festival di corti teatrali che, durante la serata di sabato 14 ottobre, darà modo a gruppi e singoli attori di confrontarsi attraverso brevi performances, della durata massima di quindici minuti. All’opera, si cimenteranno otto realtà amatoriali, provenienti da diverse regioni italiane, alle prese con testi noti e meno noti, alcuni dei quali inediti.

Al termine della serata, una giuria di esponenti della cultura, premierà i tre migliori corti. L’aspetto più rilevante del festival è quello di creare una possibilità di confronto per realtà che hanno poche occasioni di uscire dal proprio territorio e di far conoscere il proprio lavoro. Bertolt Brecht ha spesso citato il teatro amatoriale, e nello specifico l’attore non professionista, come un elemento puro del mondo teatrale; l’attore amatoriale infatti, non essendo retribuito, lavora, secondo Brecht, solo per amore del teatro.