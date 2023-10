Visit Emilia, verso presidenza piacentina: ipotesi Fornasari sorpassa Fiazza

È l’incarico che per antonomasia ricopre chi ha la delega al turismo. Ma forse non stavolta, e non per Piacenza. Sono in corso valutazioni sul prossimo presidente di Destinazione Turistica Emilia, ente pubblico istituito dalla Regione Emilia-Romagna: le indiscrezioni raccolte da Liberta.it dicono che l’amministrazione Tarasconi potrebbe proporre l’assessore al commercio e al marketing territoriale Simone Fornasari, e non il suo “collega” Christian Fiazza, che detiene la delega al turismo, insieme a cultura, biblioteche e rapporti con il consiglio comunale. Una scelta che, se dovesse essere confermata, balzerebbe all’occhio negli ambienti politici: si tratterebbe del secondo ridimensionamento per Fiazza, esponente del Pd, dopo la recente decisione del sindaco Tarasconi di revocargli il marketing per affidarlo a Fornasari.

Per ora non ci sono certezze. Lo statuto di Destinazione Turistica Emilia, organo di indirizzo turistico fondato nel 2017 e composto dalle Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia insieme a oltre 100 Comuni soci, prevede che il presidente uscente non sia rieleggibile. La prima a ricoprire la carica era stata Natalia Maramotti, al tempo assessore al turismo di Reggio Emilia, dopodiché l’attuale presidente Cristiano Casa, che al momento della sua elezione era assessore al turismo di Parma (ora non lo è più, ma ha portato comunque a termine l’incarico). Sul suo successore si esprimerà l’assemblea a dicembre. Dopo Reggio Emilia e Parma, dunque, una sorta di “galateo” istituzionale vedrebbe il turno di Piacenza. E qui, come detto, gli equilibri interni alla giunta Tarasconi sono tutt’altro che scontati: l’indicazione dell’assessore al turismo Fiazza non sarebbe un automatismo, anzi in pole position ci sarebbe in realtà Fornasari. Per quest’ultimo, che già si dedica al coordinamento organizzativo della tappa piacentina del Tour de France 2024, si confermerebbe quindi un orientamento a occuparsi di turismo a scapito di Fiazza. Non è infatti passata inosservata la presenza di Fornasari, e non dell’assessore comunale al turismo, ieri alla fiera TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia.

Resta anche da vedere come Parma e Reggio Emilia potrebbero reagire a una presidenza piacentina di Destinazione Turistica Emilia, considerando che già il direttore dell’ente è un piacentino, tra l’altro recentemente riconfermato: Pierangelo Romersi, esperto in bilancio, patrimonio e società partecipate, già dipendente della Provincia ed ex assessore della giunta Dosi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: