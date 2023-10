Motridal ha celebrato i 70 anni di attività con i dipendenti e le loro famiglie

La storica azienda metalmeccanica piacentina Motridal ha festeggiato i 70 anni di attività insieme ai suoi dipendenti. Nata nell’ottobre del 1953 da un’idea di tre soci lungimiranti, l’azienda ha avuto il piacere di condividere con i propri collaboratori e le famiglie questo traguardo.

Motridal, in occasione della ricorrenza, ha voluto organizzare dei momenti di condivisione da vivere con i propri collaboratori e i loro figli.

Durante l’Open Day, i figli hanno potuto trascorrere un pomeriggio con il papà o la mamma, visitando l’azienda in cui lavora quotidianamente.

“È stato molto emozionante vedere i nostri collaboratori così orgogliosi nel poter mostrare ai propri figli il luogo in cui lavorano, dare una immagine ai racconti e alle descrizioni che portano a casa alla fine della giornata e far vedere quello che creano con le loro mani – commenta l’azienda piacentina – Figli e genitori sono stati entusiasti dell’iniziativa, e crediamo che non ci fosse modo migliore per far conoscere loro quello che creiamo ogni giorno all’interno del nostro stabilimento”.

All’Open Day ha fatto seguito una cena conviviale alla presenza dei collaboratori. Per l’occasione è stato realizzato un video celebrativo che ripercorre la storia di questa grande azienda fondata da Alfredo Moia, Mario Trioli e Franco Dallavalle, ed è proprio dalle parole di quest’ultimo che si fa un balzo indietro nel tempo a quei primi anni di inizi e duro lavoro.

I valori aziendali che sono stati identificati nel 1953: responsabilità, forza, innovazione, collaborazione, semplicità e appartenenza, hanno fatto da guida in tutti questi anni, sono rimasti intatti e sono centrali anche dopo 70 anni, ed è proprio su questi valori che si fonda il presente e il futuro di Motridal.

“Sono orgoglioso di tutta la Motridal” ha dichiarato alla fine, con gli occhi pieni di soddisfazione il Dallavalle.

Motridal oggi

Motridal opera oggi nelle sue due divisioni: la “Bulk Material Handling”, specializzata nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti per il trasporto di materiali sfusi, e la “Auger Division”, dove realizza spire metalliche per tutte le applicazioni possibili. Attualmente, l’azienda è presente anche a New Cairo, in Egitto, e negli Stati Uniti a Houston, Texas. In totale, conta circa 200 dipendenti e rappresenta un punto di riferimento per l’industria metalmeccanica piacentina.