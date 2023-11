Coppa d’Oro 2023: Silvia Zanardi, Michele Serra e Igino Massari tra i premiati

Tutti noi siamo protagonisti, nel bene e nel male, nel tempo che ci è concesso di esistere; le stesse cose che ci accompagnano sono protagoniste e in sintonia con il loro tempo. Alcuni sono più protagonisti di altri e si distinguono creandosi uno spazio storico. L’edizione 2023 della Coppa d’Oro si intitola proprio “protagonisti del loro tempo”, e ne porterà alcuni nel salone di Palazzo Gotico giovedì 9 novembre.

Ma la vera protagonista è proprio lei, la coppa, uno dei tre salumi Dop del Piacentino. Ospiti del convegno, moderato dal conduttore radiotelevisivo Rai Nicola Prudente, saranno l’europarlamentare Paolo De Castro (in collegamento da Bruxelles), Roberta Garibaldi docente all’Università di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, il pasticciere Iginio Massari, Alex Revelli Sorini professore all’Università San Raffaele di Roma nel corso di laurea in Scienze dell’alimentazione e gastronomia, Angelo Barone presidente della Consulta nazionale dei Distretti del cibo, il giornalista Michele Serra, Eugenia Carfora dirigente dell’Istituto “Francesco Morano” di Caivano (in collegamento), Silvia Zanardi campionessa di ciclismo e Alessio Mammi assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Il simbolo della edizione 2023 è una scultura di Marisa Montesissa, che verrà consegnata ai vincitori del Premio Coppa d’Oro 2023: Iginio Massari, Silvia Zanardi, Angelo Barone, Eugenia Carfora e Michele Serra.

Coppa d’Oro 2023: il programma