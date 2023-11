Coppa d’Oro compie 15 anni, Iginio Massari: “Non esiste sacrificio se c’è passione”

Sono cinque i vincitori dell’edizione 2023 della Coppa D’Oro: Iginio Massari, Silvia Zanardi, Angelo Barone, Eugenia Carfora e Michele Serra. La premiazione, con una scultura di Marisa Montesissa, si è tenuta oggi, 9 novembre, a Palazzo Gotico a Piacenza. Titolo dell’evento: “Protagonisti del loro tempo”. Ma la vera protagonista sarà lei, la coppa, uno dei tre salumi Dop del Piacentino.

Ospiti del convegno, moderato dal conduttore radiotelevisivo Rai Nicola Prudente, l’europarlamentare Paolo De Castro (in collegamento da Bruxelles), Roberta Garibaldi docente all’Università di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, il pasticciere Iginio Massari, Alex Revelli Sorini professore all’Università San Raffaele di Roma nel corso di laurea in Scienze dell’alimentazione e gastronomia, Angelo Barone presidente della Consulta nazionale dei Distretti del cibo, il giornalista Michele Serra, Eugenia Carfora dirigente dell’Istituto “Francesco Morano” di Caivano (in collegamento), Silvia Zanardi campionessa di ciclismo e Alessio Mammi assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Iginio Massari considerato uno dei pasticcieri più bravi al mondo manda un messaggio ai giovani: “La parola sacrificio non esiste quando si ha la fortuna di fare un lavoro che si ama. Fare il pasticcere non è solo manipolare il dolce ma creare progetti che si basano anche sulla matematica e aritmetica, si costruisce l’ingegneria del gusto”.

Tra i premiati la giovane ciclista Silvia Zanardi che vanta due medaglie iridate e nove medaglie d’oro. “Per raggiungere questi traguardi serve tattica, coraggio e tanta determinazione”.

Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini, ente che ha organizzato l’evento, traccia un bilancio: “In 15 anni il premio ha visto alternarsi cento relatori e ottanta personaggi importanti. Quest’anno vogliamo dire che siamo tutti protagonisti del nostro tempo e c’è qualcuno che riesce meglio e questo gli viene riconosciuto creandogli uno spazio nella storia” .

Coppa d’Oro 2023

>