Coppa d’Oro 2024, ipotesi Vincenzo Nibali: a Piacenza a fine giugno

Portare Vincenzo Nibali a Piacenza nell’anno dello storico passaggio del Tour de France e premiarlo con la Coppa d’Oro 2024. Gli organizzatori stanno tentando il colpo gobbo e, a quanto pare, ci sono ottime probabilità che riesca.

Manca ancora l’ufficialità, ma lui, lo Squalo dello Stretto – così soprannominato per il suo modo di correre sempre all’attacco e per le sue origini messinesi – avrebbe già dato la disponibilità per non mancare. Quanto basta, insomma, per far venire l’acquolina in bocca agli appassionati di ciclismo e agli sportivi in generale.

LA COPPA D’ORO 2024, ECCO LE DATE

L’edizione di quest’anno della Coppa d’Oro, solitamente organizzata in autunno, verrà infatti anticipata alla fine di giugno – si parla di lunedì 24 o di martedì 25 – e sarà tutta imperniata sul Tour de France, la cui terza tappa partirà proprio da Piacenza pochi giorni dopo, il primo luglio. L’attesa per questo momento storico, come si è visto in questi giorni, è spasmodica.

