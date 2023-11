Cronache di fuoco e ghiaccio. Una Piacenza di contrasti per le visite guidate di novembre

Titoli evocativi per le visite guidate che l’Ufficio Iat-R del Comune di Piacenza propone per il mese di novembre.

Il primo appuntamento, “Cronache di fuoco e ghiaccio”, è in calendario domenica 12 novembre dalle 10.30 – orario di ritrovo sul sagrato del Duomo – alle 12.30. I due elementi contrapposti saranno i protagonisti in una danza di storie che si snoderà dalla Cattedrale fino all’ex Macello, tra via Scalabrini e stradone Farnese: dal fuoco dei forni per il pane medievale, al ghiaccio dalle fabbriche industriali del Novecento, per concludere in trionfo con un ottimo aperi-pranzo presso il Mercato coperto di Campagna Amica in via Farnesiana 17. Un percorso che toccherà cappelle e oratori poco conosciuti del centro cittadino, ma anche i suoi vecchi quartieri industriali ora ristrutturati. Per chi vorrà gustare l’aperi-pranzo con i taglieri di prodotti tipici piacentini, accompagnati da un bicchiere di vino o succo di frutta e acqua, il supplemento è di 12 euro per gli adulti, 10 euro fino ai 18 anni.

Domenica 19, dalle 14.45 alle 16.45, sarà la volta di “Piacenza: memorie dal cielo e dal sottosuolo. Visita col naso all’insù e all’ingiù”. Da piazza Cavalli, punto di ritrovo, la prima tappa porterà i partecipanti sulla terrazza panoramica del Grande Albergo Roma, per poi raggiungere Palazzo Farnese e la balconata del loggiato dei Musei Civici scendendo, infine, all’Antiquarium Santa Margherita, spazio sotterraneo dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano dove si potrà scoprire la storia bimillenaria della città.

La gestione dei pagamenti e delle prenotazioni – obbligatorie per ragioni organizzative – avverrà tramite l’Ufficio Iat-R di piazza Cavalli, cui ci si può rivolgere scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0523-492001.

Nell’ottica di valorizzare l’offerta del territorio piacentino e per avvicinare i partecipanti delle visite guidate alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio, il Mercato Coperto di Campagna Amica – aperto il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14 – riserva, a chi segue una visita guidata, un buono sconto del 10% per gli acquisti e un menu dedicato a base di prodotti tipici.