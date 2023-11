“Assemblea On ER”: Sanità, trasporto ferroviario, vaccini contro il papilloma virus

La proposta di legge alle Camere per sostenere il servizio sanitario, la prevenzione contro il papilloma virus, i dati sulla cura del ferro per il bacino padano, alcuni dei question time presentati in aula in tema di trasporti e dissesto idrogeologico. Sono gli argomenti della nuova puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa, in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Per quanto riguarda la sanità, l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la proposta di legge alle Camere che chiede al Parlamento ulteriori 4 miliardi per le spese sanitarie del 2023, portando progressivamente al 7,5% del Pil il finanziamento annuale del Servizio sanitario nazionale. Il testo firmato dalla Giunta regionale chiede anche di superare i vincoli di spesa per nuove assunzioni e garantire stipendi adeguati al personale sanitario.

Rimanendo in tema sanità, L’Emilia-Romagna è la regione con il più alto tasso di copertura vaccinale contro il papilloma virus. Se ne è parlato in Commissione politiche per la salute. Prima del covid la copertura sfiorava il 95% ma oggi i dati sono in lieve calo.

Si parla poi di trasporti, con il bilancio sulla legge sul trasporto ferroviario delle merci. Meno mezzi pesanti sulle strade significa anche meno inquinamento e una riduzione dei costi ambientali e sociali. La commissione Territorio ha fatto il punto sui risultati ottenuti nell’ultimo triennio, grazie a contributi diretti alle imprese di logistica.