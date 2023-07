I danni dell’alluvione al cultura, imprese e ambiente: stasera Assemblea On ER

Torna in onda la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa, il nuovo pacchetto di misure regionali per le attività produttive e per la ricerca e innovazione in campo industriale, le richieste rivolte alla giunta con interrogazioni in tema di infrastrutture e ambiente. Le iniziative che riguardano il post alluvione e la conta dei danni nei territori travolti. Sono gli argomenti della nona puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa.

L’appuntamento su Telelibertà è questa sera subito dopo il Tgl delle 19.30.

Per quanto riguarda l’alluvione, raggiunge quasi i 65 milioni di euro la conta dei danni provocati al patrimonio culturale dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio scorso. Sono interessate 155 chiese, 21 musei, 91 edifici storici, 12 aree archeologiche, 5 parchi e giardini storici, 21 archivi e 13 biblioteche. Numerosi anche i cinema che hanno subito danni. Tra le province più colpite, c’è Forlì Cesena con danni che ammontano a circa 25 milioni di euro, Ravenna con 21, mentre a Bologna la stima raggiunge quasi gli 8 milioni. È il bilancio che l’assessore alla cultura Mauro Felicori ha riportato in Commissione. Secondo l’esponente di giunta, serve potenziare fino al 2024 l’uso dell’Art Bonus, il regime fiscale agevolato per chi dona a sostegno della cultura.

Inoltre, continua l’iter in commissione del “pacchetto imprese 2023-2025”, che comprende il programma sulle attività produttive della Regione Emilia-Romagna e quello sulla ricerca e l’innovazione in campo industriale. Il provvedimento prevede uno stanziamento di risorse europee e regionali pari a 3,6 miliardi di euro destinato ad imprese e ricerca.

