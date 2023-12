Assemblea On ER: bilancio regionale, alluvione , legge per alberi monumentali

L’ultima puntata di Assemblea On ER, in onda questa sera su Telelibertà, è in gran parte dedicata al bilancio di previsione della Regione approvato in questi giorni. Restano ferme le tasse per il nono anno consecutivo, e la sanità si conferma la voce principale con uno stanziamento di 9 miliardi di euro, di cui 8 milioni e mezzo per l’esenzione dal ticket prime visite per le famiglie numerose. L’Assemblea dell’Emilia-Romagna approva la manovra di bilancio della Regione per il 2024: salgono a 40 i milioni di euro per far viaggiare gratuitamente pendolari e studenti sui mezzi pubblici mentre sono previsti altri 40 milioni di euro per l’abbattimento delle rette dei nidi e mantenere gratuiti quelli nei comuni montani e delle aree interne. Aumenta di mezzo milione di euro anche il Fondo per la non autosufficienza.

Si è poi parlato dell’alluvione che ha colpito la Romagna nello scorso maggio: negli ultimi 500 anni non era mai capitato un evento così. In una sola giornata sono caduti tra i 150 e i 170 millimetri di acqua. Ci sono state oltre 65.000 frane, interessando un territorio di 72 chilometri quadrati in 115 Comuni. Sono stati coinvolti più di 30 edifici e quasi 2 mila infrastrutture. A metterlo nero su bianco è stata la commissione tecnico-scientifica incaricata dalla Regione di stilare un rapporto sull’alluvione che lo scorso maggio ha colpito la Romagna. Un documento presentato dall’assessora all’Ambiente Irene Priolo, in commissione Territorio.

L’Aula ha anche votato una legge dedicata agli alberi monumentali: in Emilia-Romagna sono oltre 600 quelli censiti, di cui 102 sono anche piante monumentali d’Italia. Questi esemplari potranno godere di nuove misure di conservazione e salvaguardia grazie alla legge regionale approvata a maggioranza nei giorni scorsi dall’Assemblea legislativa.