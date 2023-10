Torna Assemblea On ER: focus su commercio, tutela dell’acqua e Casa dei risvegli

Torna Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa. L’appuntamento è in programma questa sera su Telelibertà al termine del Tgl delle 19.30.

In questa puntata: la mostra per raccontare la giornata dei risvegli per la ricerca sul coma, il nuovo documento di programmazione per il piano regionale delle Acque, i question time in tema di alluvione, sanità, sport e risorse idriche, la nuova legge regionale a sostegno degli esercizi commerciali, il confronto promosso dalla garante dei minori e dall’ordine degli psicologi sulla valutazione delle competenze genitoriali.

La Giornata dei risvegli per la ricerca sul coma è arrivata alla venticinquesima edizione la Giornata di risvegli e una mostra visitabile in questi giorni in Assemblea legislativa ne documenta la storia attraverso gli spot e i manifesti ideati in questo quarto di secolo con il volto e le espressioni di Alessandro Bergonzoni che ne è da sempre il testimonial.

Per quanto riguarda l’Aula, i consiglieri hanno approvato le linee guida presentate dalla vicepresidente e assessora all’Ambiente della Regione, Irene Priolo sul Piano di tutela della acque: meno dispersione idrica, più attenzione per contrastare l’inquinamento delle falde e maggiore cura dell’alveo dei fiumi, a partire dal Po. Sempre in Aula, approvata anche la legge sul commercio che prevede oltre 18 milioni di euro a sostegno degli esercizi che si trovano sia nei centri storici che nelle grandi periferie urbane.