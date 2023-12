“Assemblea On ER”, contrasto alla violenza sulle donne, fondi europei e sanità

L’impegno della Regione per il contrasto alla violenza sulle donne, il dibattito sui fondi europei di sviluppo e coesione, alcuni dei question time presentati dai consiglieri in tema di sanità, il bilancio sui primi cinque anni della legge che promuove l’uso della bicicletta: sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva dell’Assemblea legislativa in onda questa sera su Telelibertà al termine del TGL.

Crescono le donne che chiedono aiuto a centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. Nel 2022 sono state 4.990, quasi 60 in più rispetto all’anno precedente. Per oltre il 63% si tratta di donne che hanno subito violenza soprattutto dal partner, dall’ex partner o comunque in ambito familiare.

Per quanto riguarda il fondo per lo sviluppo e la coesione dell’Unione europea, con una comunicazione del sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, è intervenuto in Consiglio regionale. Un dialogo in cui giunta e maggioranza hanno chiesto chiarezza al governo e un’accelerata sui questi fondi strutturali europei per il nuovo settennato.

Rimanendo in tema, da qualche giorno è on line “L’Europa in Emilia-Romagna” Una piattaforma a disposizione di cittadini, enti locali ed imprese per conoscere meglio l’Unione europea e le sue tante opportunità, come i bandi, i progetti finanziati e le scadenze per la mobilità all’estero.