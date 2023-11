Scarpette rosse, questa sera su Telelibertà il film “Cronaca familiare” di Valerio Zurlini

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Cronaca familiare” di Valerio Zurlini.

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Vasco Pratolini, il film racconta la storia di due fratelli, Enrico, (Marcello Mastroianni) e Lorenzo (Jacques Perrin): in un lungo flashback, Enrico ripercorre la loro vita insieme e la loro infanzia infelice. Dopo la morte della madre, infatti, restano affidati alla nonna anziana e poverissima, finché Lorenzo non viene accolto dal maggiordomo di un gentiluomo inglese.

Quando si ritroveranno, molti anni più tardi, cercheranno insieme di ricostruire una relazione

© Copyright 2023 Editoriale Libertà