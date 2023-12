Musica per i più piccoli: torna “Una Stagione su… Misura” al Conservatorio

Torna “Una Stagione su…Misura”, la rassegna musicale del Conservatorio Nicolini dedicata alle scuole e ai più piccoli. La nuova edizione, composta da ben sette appuntamenti, avrà inizio il giorno di Santa Lucia e terminerà a fine maggio. Il 13 dicembre alle 10, sul palco del Salone del Conservatorio, andrà in scena “In tono angelico! – Arpe, flauti e voci bianche”, con il coro di voci bianche del Nicolini, diretto da Giorgio Ubaldi, con il Joyful flute ensemble e con gli studenti della classe di flauto e arpa delle docenti Elena Cecconi e Dahba Stefania Awalom. L’evento musicale è inserito in “Bolle d’Arte” il festival di promozione alla lettura dedicato a bambini/e e ragazzi/e organizzato dal Polo bibliotecario piacentino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2023.

Il 17 gennaio spazio a trombe, tromboni, archi e organo con lo spettacolo “Squillanti presenze!”.

Martedì 13 febbraio “Carnevale tra voci e…chiacchiere”.

Clarinetti, fagotti, corni e saxofoni saranno protagonisti dello spettacolo “Benvenuta Primavera” nel Salone del Conservatorio mercoledì 20 marzo. Il concerto dedicato ai giovanissimi studenti dell’avviamento andrà in scena il 17 aprile. “Si tratta della novità di quest’anno – commenta la curatrice della rassegna Patrizia Bernelich -. Lo spettacolo ‘Suono, imparo, mi diverto’ sarà completamente realizzato dai bambini che seguono il nuovo corso di avviamento alla musica del Conservatorio che hanno scelto di eseguire musica a loro cara come quella di Ennio Morricone e Walt Disney”.

La tradizionale Passeggiata Musicale si terrà giovedì 9 maggio mentre l’ultimo appuntamento, in programma il 9 maggio, coinvolgerà i giovani compositori sempre del corso di avviamento.

