Emozione e applausi al Municipale con Otello: “Opera purtroppo attuale”

Calorosi applausi ieri al Municipale di Piacenza per “Otello” nella prima di stagione per i 220 anni del teatro. A risuonare sono state le note imponenti di un dramma senza tempo, quelle del personaggio shakespeariano musicato da Giuseppe Verdi, su libretto di Arrigo Boito. Vicenda di passione e gelosia mortale, sullo sfondo della regia di Italo Nunziata, che tanto ha emozionato nei giorni scorsi il giovane pubblico di studenti, invitati a riflettere sul femminicidio di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime.

L’emozione è sgorgata in abbondanza anche la sera della prima, la “festa delle feste” per cui ieri tanti piacentini non hanno lesinato eleganza e partecipazione. Tra loro, autorità e musicisti, appassionati d’opera e, ancora una volta, gruppi di giovani.

“Otello è un’opera, purtroppo, estremamente attuale – ha detto Cristina Ferrari, direttore della Fondazione Teatri di Piacenza – che fa riflettere non solo il pubblico, ma anche gli interpreti. C’è una forte emozione di fronte alle recenti vicende di Giulia e delle alle vittime”.

