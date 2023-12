Favole in Libertà dal 23 dicembre su Telelibertà: “Si viaggia con la fantasia”

Un ciclo di appuntamenti che riesce a sintetizzare egregiamente tutto l’incanto delle feste. Riparte, dallo Spazio Luzzati, il magico cammino di “Favole in… Libertà”, striscia quotidiana dedicata alle famiglie, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati. In tutto 16 “episodi” che andranno in onda su Telelibertà alle ore 20.10, dal 23 dicembre al 7 gennaio, con replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL. A raccontare le fiabe sarà un narratore di spessore come l’attore e regista Nicola Cavallari, accompagnato dalla chitarra di Davide Cignatta. Il significato dell’iniziativa nelle parole di Donatela Ronconi, presidente del Gruppo Libertà e Fondazione Ronconi Prati: “Le fiabe – ha commentato Donatella Ronconi – non si limitano solo a descrivere un realtà ma contribuiscono anche a renderla viva e a formare nei più piccoli, attraverso la morale, una prima opinione sul mondo. Ringrazio Diego per la proposta sempre briosa e ricca di contenuti”.

Proprio Diego Maj, direttore artistico di Teatro Gioco Vita, l’avvocato Alessandro Miglioli, vice presidente di Editoriale Libertà e Stefano Pareti, presidente di Amici del Teatro Gioco Vita, hanno aggiunto: “Babbo Natale anche quest’anno porta alle famiglie di Piacenza le fiabe della tradizione italiana, famiglie che potranno viaggiare con la fantasia grazie a questo progetto artistico di Teatro Gioco Vita in grado di esaltare il valore del racconto fiabesco che ci accompagna, in fondo, per la vita. Ancora una volta nel periodo natalizio, grazie a Telelibertà, adulti e bambini potranno assaporare il significato della parola incontro”.

Il direttore editoriale del Gruppo Libertà Gian Luca Rocco e Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà, hanno sottolineato il valore educativo della fiaba nella costruzione delle emozioni: “La magia del Natale abbraccia il folclore della fiaba italiana che cattura i più piccoli ma anche chi ha qualche anno in più consentendogli di non smettere di coltivare i propri sogni a occhi aperti. Da genovese – ha ricordato Rocco – è un onore poter lanciare il ciclo da questo spazio fatato, dedicato proprio all’estro di Lele Luzzati. Il chiaro successo delle edizioni precedenti – ha sottolineato Nicoletta Bracchi – ci ha convinto a proseguire. La nostra TV pone grande attenzione ai telespettatori, quando si tratta, in particolare, di giovanissimi serve garantire loro la massima qualità del prodotto e in questo senso Teatro Gioco Vita è una sicurezza. Per Teatro Gioco Vita curano la grafica e la comunicazione Matteo Maria Maj e Simona Rossi. A Telelibertà fanno capo la regia video, firmata Filippo Adolfini, che cura anche il montaggio, e le riprese di Davide Franchini”. La serie di fiabe è liberamente ispirata a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, l’adattamento è curato da Nicola Cavallari che ha dato spazio ad un sentito ricordo: “Va in scena la quarta edizione ma è la prima che organizziamo senza la regia di Giuseppe Piva. Quest’anno dedichiamo le fiabe a tutti i bambini ma in particolare al suo bimbo Michael”.

FOTO MAURO DEL PAPA