Scarpette rosse, questa sera su Telelibertà il film “Parigi è sempre Parigi”

Questa sera dopo il Tgl “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Parigi è sempre Parigi”, un film di Luciano Emmer del 1951 interpretato, tra gli altri, da Aldo Fabrizi, Franco Interlenghi, Ave Ninchi, Marcello Mastroianni e Lucia Bosè.

Sceneggiato da un gruppo di grandi nomi tra i quali lo stesso Emmer, Sergio Amidei, Ennio Flaiano e Francesco Rosi, si tratta di un film corale, una commedia che racconta la storia di un gruppo di italiani che parte per Parigi per andare a vedere la partita di calcio Italia-Francia. Tutti i personaggi si ritrovano in una città mitica, dalla quale sperano di ottenere tutto in un tempo brevissimo: ogni personaggio ha tante speranze, tante aspettative, ma tutti, o quasi, rimarranno delusi. Tra le curiosità, un’esibizione del celebre cantante francese Yves Montand.