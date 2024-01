Domenica al Conservatorio un concerto jazz per omaggiare Max Roach

Torna domenica 14 gennaio alle 10.45 la rassegna musicale del Conservatorio Nicolini “Concerti della Domenica” dedicata questa volta al percussionista e compositore jazz Max Roach. Sul palco del salone della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca saliranno i docenti Andrea Rea al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria, per eseguire non solo alcuni brani del musicista americano, ma anche di altri autori jazz tra cui Duke Ellington, Bud Powell, Clifford Brown e Chris Woods. Ingresso libero.