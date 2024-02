Dal dipinto alla tavola: il 6 marzo banchetto solidale per “La matita Parlante”

Un banchetto ne chiama un altro. A Palazzo Farnese è arrivato in questi giorni il dipinto per il banchetto di nozze di Elisabetta Farnese con Filippo V di Spagna dalla Venaria Reale, dove era in mostra. E così si completano i Fasti esposti. Ricco di dettagli sulla corte di personaggi e di curiosità, l’opera di Spolverini ha il dinamismo di una scena cinematografica. Ma a Palazzo il 6 marzo si celebra un vero convivio a favore de La Matita Parlante, che si occupa di persone con spettro autistico.

L’appuntamento sarà il 6 marzo, a cena. I piacentini possono prenotarsi. Il menu prevede un antipasto di salame gentile in crosta, zabaione salato e mandorle tostate, un primo piatto di ravioli reali allo stracotto, brodo di terza e limone; il secondo piatto è brasato di vitello alla malvasia, salsa borgia e asparagi al salto; infine il dolce è la cupola dei Borbone (ganache allo zabaione, cioccolato fondente e albicocca).

Per prenotare rivolgersi a questo numero: 338 1050309 o scrivere a [email protected].

