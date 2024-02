Danza, al Teatro Municipale in arrivo la Scuola di ballo della Scala

La stagione danza del Teatro Municipale prosegue domenica 3 marzo alle ore 16, con lo spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta da Frédéric Olivieri, che per l’occasione proporrà quattro coreografie tra lo stile classico e quello contemporaneo.

Un’occasione unica, quella del Teatro Municipale, di ospitare la Scuola di Ballo della Scala, che dal 1813 rappresenta un punto di riferimento per il mondo della danza. Durante gli studi gli allievi, dagli 11 ai 18 anni, partecipano a diversi titoli della stagione del famoso Teatro milanese e hanno la possibilità di esibirsi sui palcoscenici più esclusivi in Italia e all’estero.

Lo spettacolo – Il programma si aprirà con una Suite da Lo Schiaccianoci, balletto firmato da Olivieri, adatto ad introdurre subito il pubblico in un’atmosfera fiabesca. I danzatori porteranno in scena alcuni dei momenti più coinvolgenti del balletto, tra cui il Valzer dei Fiori e il Passo a due del Secondo Atto.

Sulle note dell’” Inverno” (op. 8 n. 4, RV 297) di Antonio Vivaldi, seguirà Winter, un pas de deux creato da Demis Volpi nel 2016 per celebrare il ventesimo anniversario di Reid Anderson come direttore artistico del Balletto di Stoccarda.

Successivamente varrà eseguito “Largo” del coreografo Matteo Levaggi. Il pezzo, rielaborato per per gli allievi scaligeri, prevede l’aggiunta di altri tre ballerini, e la composizione musicale, la Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Lo spettacolo si chiude con una suite del repertorio classico, Paquita di Marius Petipa con l’aggiunta di un Grand pas classique, una mazurka di bambini, un e un Pas de trois.