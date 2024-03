Folla a XNL per il mito di Ifigenia, figlia e vittima di atto di guerra e potere maschile

Sala gremita per Aspettando Ifigenia, l’incontro-conversazione tra il filologo Luciano Canfora e il regista e attore Fausto Russo Alesi che hanno appassionato i presenti, guidandoli alla scoperta delle origini del teatro.

L’incontro, aperto dalla sindaca Katia Tarasconi, dal vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e dalla direttrice artistica di Bottega XNL e delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL Paola Pedrazzini, è stato una potente immersione nella Grecia classica: sospeso in una dimensione altra, lontano dalla brevità della comunicazione semplicistica, a tesi o slogan a cui si è spesso abituati, l’intervento di Luciano Canfora ha affascinato il pubblico che, stimolato da citazioni e riferimenti, ha visto dipanarsi davanti agli occhi non solo la storia della nascita della tragedia greca ma anche la sua assoluta contemporaneità. Se, come ha sottolineato il grecista, nell’Atene del V secolo per Euripide “il teatro era parte della vita della città più ancora della politica, uno spazio di libertà in cui permettersi la licenza sovversiva di parlare di temi impraticabili altrove, come la condizione femminile o la messa in discussione degli dèi”, nella società di oggi il teatro antico può essere il luogo dell’Ascolto, ha detto Fausto Russo Alesi che ha ribadito il valore profondo del teatro in particolare nella concezione incarnata da Bottega XNL di “laboratorio aperto”.