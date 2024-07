Elezioni regionali, motori accesi nei partiti per comporre il listino a quattro

Quelle del 26 gennaio 2020 furono certamente le elezioni Regionali più accese: non a caso si parlò di test nazionale per il governo Conte II, detto “giallo-rosso” per la maggioranza Pd-5 Stelle. Le rivinse Stefano Bonaccini. Sono passati quattro e mezzo e tra poco si rivota. Data delle elezioni, 17 e 18 novembre prossimi. Addirittura un’elezione anticipata dovuta alle dimissioni di Bonaccini appena eletto all’Europarlamento.

A distanza di quattro mesi l’impressione è che non saranno elezioni altrettanto sentite. Al momento i candidati in lizza a raccogliere il testimone di Bonaccini sono due: Michele De Pascale (Pd) per il centrosinistra e Elena Ugolini, figura civica che ha appena incassato il sostegno del centrodestra.

Motori accesi nei partiti per comporre il listino a quattro. Si devono scegliere i quattro candidati, due uomini e due donne. Per il collegio piacentino sono disponibili tre seggi nell’assemblea di viale Aldo Moro.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’