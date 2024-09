Conservatorio Nicolini: nove giorni di concerti ed eventi, coinvolti 50 musicisti

Nove giorni di concerti, incontri, masterclass. Dal 14 al 22 settembre torna il “Festival Piacenza Musica” al Conservatorio Nicolini con una ventina di eventi che coinvolgeranno oltre 50 musicisti, tra studenti e docenti di ogni dipartimento del Nicolini, e un repertorio di più di 30 autori.

conservatorio nicolini di piacenza: tutti gli eventi

Una rassegna dove, a far da contrappunto ai concerti, che si svolgeranno nel Salone dei Concerti, si inseriscono due masterclass (di chitarra e improvvisazione jazz), una lezione concerto su J.S.Bach, un incontro musicale nato dalla collaborazione tra gli allievi del Conservatorio di Piacenza e quelli di Siena e un concerto finale inserito all’interno del cartellone del Festival del Pensare Contemporaneo.

Ma non solo: durante la kermesse il pubblico potrà assistere alle audizioni per l’assegnazione delle borse di studio Rotary Valtidone. Una manifestazione, dunque, che consente alla scuola di alta formazione musicale di aprire ancora una volta le porte alla sua città per un continuo e proficuo scambio artistico culturale.

PROGRAMMA

SABATO 14 SETTEMBRE

ORE 11-19

MASTERCLASS DI IMPROVVISAZIONE JAZZ

Criteri di costruzione formale nell’improvvisazione lineare docente Maurizio Giammarco

MASTERCLASS DI IMPROVVISAZIONE JAZZ Criteri di costruzione formale nell’improvvisazione lineare docente Maurizio Giammarco ORE 21 CONCERTO JAZZ THE MUSIC OF PAUL DESMOND Lucio Ferrara, chitarra, Mattia Cigalini, sax alto, Massimiliano Rolff, contrabbasso, Tony Arco, batteria, Special Guest: Maurizio Giammarco, sax tenore

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ORE 11 LEZIONE – CONCERTO: (RI)SCOPRIRE BACH

Allievi e maestri insieme per esplorare e far vivere l’arte di J.S. Bach a cura di Paola Poncet con la partecipazione di Anna Chierichetti, Daorsa Dervishi, Kaori Ogasawara

Allievi e maestri insieme per esplorare e far vivere l’arte di J.S. Bach a cura di Paola Poncet con la partecipazione di Anna Chierichetti, Daorsa Dervishi, Kaori Ogasawara ORE 14.30 INVENZIONI E SINFONIE

ORE 16 PARTITE E SUITES INGLESI Studenti delle classi di clavicembalo e pianoforte

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

ORE 18.30 CONCERTO: JAZZY FOUR

ORE 19.15 CONCERTO: FAIRY TALES DUO

Studenti delle classi di Jazz

Studenti delle classi di Jazz ORE 21 HUMAN SOUNDSCAPE Studenti della classe di Musica Elettronica

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

ORE 17 Concorso per l’assegnazione delle borse di studio Rotary Valtidone

ORE 18.30 CONCERTO QUARTETTO TELEMANN Studenti della classe di Musica di insieme per strumenti ad arco, Musiche di G.P. Telemann

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

ORE 18.30 CONCERTO: INTRECCI DI NOTE

Un viaggio nel repertorio per duo di chitarre tra canoni, variazioni e divertimenti. Enrico Barbareschi e Giacomo Maruzzelli, chitarre musiche di J. P. Schiffelholz, F. Gragnani, F. Sor, M. Castelnuovo-Tedesco, L. Brouwer, F. Rebay

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

ORE 21 CONCERTO: EVOLUZIONE

Tatiana Alquati, arpa

Musiche di M. Tournier, C. Debussy, A. Piazzolla, R. Van Kasteren, T. Alquati

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

ORE 18.30 CONCERTO Antonio Rugolo, chitarra

Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco

Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco ORE 21 CONCERTO-SCAMBIO DEGLI STUDENTI

Conservatorio di Piacenza e Conservatorio di Siena

Tommaso Decimo, clarinetto. Musiche di V. Bucchi e I. Stravinskij.

Dario Concialini e Nicolò Governi, pianoforti, Bartolomeo Bertini e Matteo Bosotti, percussioni Musiche di B. Bartók

SABATO 21 SETTEMBRE

ORE 10-19 | Auditorium Mannella MASTERCLASS DI CHITARRA

L’opera per chitarra sola del periodo italiano di M. Castelnuovo -Tedesco. Docente Antonio Rugolo

L’opera per chitarra sola del periodo italiano di M. Castelnuovo -Tedesco. Docente Antonio Rugolo ORE 18.30 CONCERTO: I CONTRASTI DEI COLORI NEL TEMPO

Monica Righi, violoncello Ivan Maliboshka, pianoforte Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin e D. Shostakovich

ORE 21 CONCERTO: 800 e 900 X2 Giuseppe Merli e Antonio Tarallo, pianoforti Musiche di W. A. Mozart, J. Brahms, D. Shostakovich e F. Liszt

DOMENICA 22 SETTEMBRE