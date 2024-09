Oktoberfest e padel: da domani quattro giorni di sport, birra e gastronomia

In origine doveva essere una festa dedicata al padel, uno sport gettonatissimo e di grande diffusione. E invece, quella della società sportiva Pianeta Padel si trasformerà in un vero e proprio “Oktoberfest”, una grande festa della birra che per quattro giorni terrà compagnia ai piacentini sul modello del grande evento di Monaco di Baviera.

Da giovedì sera, 26 settembre, fino a domenica, davanti all’Lpr Stadium di via Gorra 21 a Piacenza (accanto alla stadio Garilli), il piazzale antistante si animerà con buon cibo (rigorosamente a tema bavarese), con fiumi di birra e la musica di band e dj.

Tutto quanto sotto ad un maxi tendone in grado di ospitare 1.500 posti a sedere, in caso di pioggia o maltempo.

buon cibo, fiumi di birra e musica

L’appuntamento sarà all’esterno centro sportivo. “Volevamo fosse per i piacentini un’occasione per visitare la nostra struttura con i campi da gioco” spiega Andrea Marchi di Pianeta Padel. “Abbiamo pensato che una festa fosse la maniera migliore di avvicinarli a questo sport”. E allora sotto il tendone compariranno gli stand, allestiti dalla società Marameo, che prepareranno i piatti della tradizione: non mancherà lo stinco e neppure il galletto, oltre ad altre specialità succulente. Naturalmente, protagonista sarà anche la birra: pinte su pinte saranno spillate al momento per dissetare i presenti. Tutte le sere ci sarà da divertirsi con proposte musicali per tutti i gusti: domani sera si parte con il tributo a Vasco Rossi della Vasco Terapia, che venerdì lascerà il posto alla consolle del dj Matrix. Sabato sera, si mettono indietro le lancette dell’orologio con “ Voglio tornare negli anni Novanta”, il grande e divertente spettacolo-nostalgia dedicato alla musica di quel “mitico” decennio. Per chi ama i ritmi latini, invece, l’appuntamento sarà domenica sera con i dj Sismica. Sarà presente, inoltre, anche un’area bimbi, nella quale i più piccolo potranno divertirsi in libertà.

sport e solidarietÀ

L’aspetto più mangereccio e musicale non cancellerà quello sportivo, all’origine di questa festa alla prima edizione: saranno anche quattro giorni di tornei con le racchette e prove pratiche. Nelle giornate di domani e venerdì , si potrà approfittare all’interno della struttura dell’Lpr Stadium della presenza di Fernando Poggi, ex campione del mondo 2012 di padel: prenotandosi al numero 351-3249118, si potrà perfezionare il proprio stile con uno dei coach più famosi. Domani sera sarà invece organizzato nei campi outdoor un torneo amatoriale per una ventina di coppie, con un palio 300 euro in buoni spesa. Infine, sabato e domenica, chiunque abbia voglia di divertirsi – senza troppe pretese o preparazione fisica – potrà cimentarsi (sui campi al coperto) nel torneo di beneficenza legato alla Settimana del Cuore: tutto il ricavato dei tornei maschili (sabato) e femminili (domenica) sarà devoluto a Progetto Vita per l’acquisto di un defibrillatore.

La premiazione dei vincitori di tutti i tornei e la consegna del ricavato avverrà nella serata di domenica, attorno alle 18, alla presenza delle autorità. E l’auspicio degli organizzatori è che questo Oktoberfest piacentino sia solo il primo di una lunga serie.