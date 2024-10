Pianeta Padel spazza via Varese e conquista la storica promozione in Serie B

Il sogno è diventato realtà: Pianeta Padel Piacenza ha vinto la finale play-off contro Varese ed è promossa in Serie B. Un successo travolgente quello della squadra guidata da Andrea Marchi e Matteo Repetti, che di fronte al folto pubblico che domenica mattina ha riempito l’Lpr Stadium non ha lasciato scampo ai quotati avversarsi.

Nel primo match la coppia Rubini-Brambilla ha lasciato solo una manciata di game agli avversari, mentre nel secondo Castelli e Pietruzza sono stati protagonisti di una prestazione eccezionale contro la più forte coppia varesina, cedendo in due set tiratissimi.

La gara decisiva ha visto in campo la coppia piacentina Rivellini-Fonda, che ha letteralmente annichilito gli avversari: 6/1 – 6/1 e grande festa per un risultato storico non solo per Pianeta Padel, ma tutto il movimento piacentino.

Fotoservizio di walter.torri_photo e primato66