Lista civica Ugolini, quattro piacentini candidati: “La Regione cambi passo”

Quattro candidati piacentini sono scesi in campo a sostegno di Elena Ugolini, la candidata del centrodestra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Simonetta Bottinelli, Elisabetta Buscarini, Luigi Contini e Giovanni Forlini, i quali hanno deciso di aderire alla lista civica “Elena Ugolini Presidente”.

Forlini, geometra di 56 anni, ha raccontato di essersi avvicinato alla politica dopo l’alluvione che colpì Piacenza nel 2015: “La candidatura di Elena Ugolini rappresenta una concreta opportunità di cambiamento per una gestione regionale che oggi appare inadeguata”. Contini, commercialista di Alseno e già attivo nel progetto politico piacentino “Liberi”, ha dichiarato che la sua adesione “nasce dal desiderio di rinnovare una situazione regionale che ritiene ormai stagnante”.

Elisabetta Buscarini, medico in pensione, ha evidenziato come “l’Emilia Romagna, un tempo eccellenza nell’istruzione e nella sanità, stia affrontando oggi gravi carenze di personale”. Bottinelli, anche lei medico in pensione, ha aggiunto: “La Regione deve superare l’autoreferenzialità e mettere le persone al centro”.