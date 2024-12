Festa per dipendenti e famiglie, Paver celebra i suoi 60 anni dalla fondazione

Sono passati 60 anni da quando Giuseppe Parenti, all’epoca ancora studente di ingegneria diede il via alla Paver Costruzioni, società per la produzione di materiali in calcestruzzo per l’edilizia civile, industriale e agricola. Per celebrare la ricorrenza l’azienda ha raccolto a pranzo tutti i dipendenti e i loro familiari, in una giornata definita speciale dal presidente onorario. Nata attorno ad una famiglia di origine agricole, l’azienda è ora saldamente in mano alle nuove generazioni.

la mission

Migliorare l’ambiente con beni durevoli e innovativi è stata la mission di Paver fin dagli anni ‘60, e ancora oggi è testimoniata dall’attenzione al sociale del territorio.

E’ di pochi giorni fa, infatti, la donazione ai musei civici di Palazzo Farnese di un dipinto che raffigura un inedito ritratto di Elisabetta Farnese attribuito alla bottega di Giovanni Maria Delle Piane, detto il Mulinaretto.