Continua a crescere il presepe di Giorgio Groppi, le statuine hanno oltre 70 anni

Anche quest’anno, il presepe del piacentino Giorgio Groppi non si è smentito e anzi, è cresciuto ancora di più. Il piacentino 77enne ha mostrato alle telecamere di Telelibertà il suo maxi presepe, che rappresenta un vero e proprio capolavoro artigianale.

Quello di quest’anno è un presepe davvero più grande rispetto a quello dello scorso anno, che occupa una parte sempre maggiore della stanza e si distingue per la presenza di statuine antiche, di gesso, alcune risalenti anche a 95 anni fa, la maggior parte tramandate dalla famiglia di Giorgio.

Ogni anno, con pazienza e meticolosità, Groppi ricostruisce scene di vita natalizia che sembrano prendere vita sotto le sue mani. “Mio padre lo faceva sulla credenza, tutti gli anni lo allestivamo. Adesso ho ancora una quarantina di statue ma non le ho messe tutte perchè sarebbe stato troppo raggruppato – ha dichiarato Groppi -. Non è per presunzione, ho proprio la voglia di farlo perchè amo il presepe e il Natale. Lo faccio tutto da solo così lo allestisco come meglio credo. Ho impiegato una settimana, cinque ore al giorno, ma è un bel passatempo”.

Il pensionato, inoltre, continua a svolgere con entusiasmo il ruolo di accompagnatore del San Giuseppe Calcio.