Strage di Magdeburgo, anche a Piacenza innalzamento dei livelli di sicurezza

La strage di Magdeburgo provoca un innalzamento dei livelli di sicurezza in tutta Europa in vista soprattutto del Capodanno. E Piacenza non fa eccezione. Il richiamo ai sindaci a misure di protezione più efficaci è contenuto in un’ordinanza diramata nei giorni scorsi dal questore Ivo Morelli. La circolare dispone «l’intensificazione della vigilanza a tutela dei luoghi e delle aree dove si può registrare maggiore afflusso turistico, commerciale e religioso». Il documento cita testualmente quanto accaduto la sera del 20 dicembre scorso a Magdeburgo, in Germania, dove un’automobile lanciata contro la folla in un mercatino di Natale ha investito numerose persone uccidendone cinque, tra loro un bambino di nove anni, e ferendone circa 200, di cui oltre 40 versano in gravissime condizioni. «Si dispone il rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale e le misure di sicurezza a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale dove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, i siti di intrattenimento nonché gli obiettivi sensibili e ogni altro sito ritenuto a rischio» si legge nell’ordinanza.

I sindaci dovranno valutare «la predisposizione di rigorose misure organizzative e di sicurezza a protezione dei siti e delle possibili aree interessate da particolare afflusso turistico, commerciale e religioso, mediante l’installazione, dove possibile, di una efficace perimetrazione con barriere dissuasive o altri dispositivi di sicurezza». Non c’è scritto ma è evidente che i riferimenti, per quanto riguarda il comune capoluogo, sono in particolare alla festa di Capodanno in piazza che richiamerà migliaia di persone, ai mercatini di Natale e al Duomo dove si terranno le celebrazioni di inizio anno.