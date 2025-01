Il Gruppo Libertà in lutto: se ne è andata la presidente Donatella Ronconi

Il Gruppo Libertà è in lutto: è morta la presidente Donatella Ronconi.

Se ne è andata in punta di piedi una grande donna e una grande imprenditrice. È difficile scrivere in una pagina il ricordo di chi, giorno dopo giorno, ha scritto la storia di una comunità. Donatella Ronconi era una persona intelligente e brillante, che ha sempre avuto a cuore il territorio piacentino e i suoi cittadini. Persone alle quali ha dato voce attraverso tutti i suoi mezzi di informazione, il quotidiano Libertà, l’emittente Telelibertà e il sito internet Liberta.it. Un’editrice che ha sempre voluto tenere acceso un faro su quanto accadeva nella vita della gente, dalla città ai luoghi più remoti della provincia. Una presidente che ha manifestato grande attenzione per le esigenze dei lettori del quotidiano e dei telespettatori della tv.

Carismatica ed energica, ha saputo valorizzare le professionalità ad ogni livello. Donatella Ronconi si presentava con un’eleganza regale. Umanità, garbo ed educazione sono caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta, ma dietro a quel volto umano, dolce e accogliente c’era una donna coraggiosa in grado di combattere per portare avanti le proprie idee. Una donna al comando anche in tempi in cui i ruoli femminili al vertice erano rari. Un’imprenditrice che ha saputo dominare le difficoltà del settore dell’editoria facendo del cambiamento un punto di forza attraverso l’innovazione.

Una donna che anche negli ultimi anni di vita sapeva entusiasmarsi per le novità che le venivano proposte. In ogni evento aziendale, il suo discorso era molto atteso perché, attraverso le sue parole, sapeva rigenerare la passione per il proprio lavoro e per quella che chiamava “la grande famiglia di Libertà”.

La sua unicità è sotto gli occhi di tutti, anche quelli che non l’hanno conosciuta: Donatella Ronconi ha trasformato il dolore più grande, quello per la perdita di una figlia, in un dono per il territorio in cui viveva: la Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati che raccoglie tutto il patrimonio personale ed aziendale ed è gestito dai rappresentanti locali. Una generosità che sembra non avere precedenti in Italia.

Ora che Donatella Ronconi potrà riabbracciare l’amata figlia Enrica, la sua eredità, fatta di valori, passione e dedizione, resterà per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il previlegio di conoscerla. Donatella Ronconi mancherà profondamente, ma il suo esempio continuerà a ispirare chi ha avuto l’onore di incontrarla.