Murales sulla pista ciclabile di Gragnano: “Così coloriamo questo spazio grigio”

Sulla pista ciclabile di Gragnanino, un murales di 324 metri colora di papaveri la barriera di protezione della pista ciclopedonale adiacente la strada provinciale 7 , dalla località Pilastro (all’intersezione con la strada comunale per il Sordello). Gli autori sono due giovani, Giulia Casana, amante della pittura, e Lucas Martin Job, architetto con una forte passione per i disegni grafici.

“Siamo molto contenti della possibilità che il Comune ci ha dato – dicono – volevamo colorare un po’ questo spazio grigio in mezzo alla campagna con colori caldi dove spicca il rosso del papavero”.

I due hanno una pagina Instagram, @unpodicolores: “L’idea è quella di coinvolgere le persone, la società, per un concetto di arte partecipativa. Attraverso i nostri lavori, con forme geometriche vogliamo invitare chi vorrà a collaborare con noi, magari colorando gli spazi bianchi. Non importa se non si hanno abilità artistiche, basta l’anima”.