Fiorenzuola nella tana dell’Alfonsine a caccia al secondo successo

Seconda giornata di campionato per il Fiorenzuola di mister Tabbiani che oggi, domenica 8 settembre, alle 15, va a caccia del secondo successo stagionale nel girone D di Serie D in casa dell’Alfonsine.

I rossoneri, dopo la prima vittoria in campionato ottenuta contro il Breno, rimanendo in 10 uomini per oltre un’ora di gioco a causa dell’espulsione di Bruzzone, vengono da una settimana di duro lavoro, dove i meccanismi di gioco sono stati provati e riprovati in allenamento. La formazione non è ancora stata svelata, con l’allenatore rossonero che dovrà scegliere tra alcuni ballottaggi di formazione nelle ore precedenti alla gara. Non sarà del match Boilini, uscito per un problema muscolare dalla prima giornata di campionato, al pari di Bigotto e Corbari. Sta invece recuperando dall’infortunio il classe 2001 Moukam, in prestito dall’Atalanta, fermo ai box da inizio stagione per un problema fisico. Sarà della partita regolarmente invece il portiere Battaiola. Per i rossoneri, la possibilità di confermare il trend positivo di inizio stagione, un bel viatico in vista del proseguo del campionato, per continuare la stagione con grande entusiasmo.

