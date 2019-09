Gradito ritorno in casa Fiorenzuola: riecco il giovane centrocampista Tunesi

Il Fiorenzuola, come peraltro anticipato ieri sera su Telelibertà nel corso di Zona Calcio, ha annunciato il ritorno di Mattia Tunesi, centrocampista classe 2000. Tunesi, nella scorsa stagione, è arrivato nel mercato invernale in rossonero, conquistandosi da subito una maglia da titolare e terminando la stagione con 14 presenze, 1 rete e 1 assist. Dopo il ritiro estivo, passato lontano da Fiorenzuola con la maglia della Pro Vercelli, il ritorno in rossonero.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà