Un Fiorenzuola in gran fiducia bussa alle porte del Ciliverghe

Un Fiorenzuola in grande fiducia affronta oggi, domenica 22 settembre, alle 15 la quarta giornata del girone D di Serie D in quel di Mazzano, contro il forte Ciliverghe Calcio. I rossoneri, al termine del primo trittico di partite dove hanno conquistato 7 punti e la seconda posizione provvisoria in graduatoria a braccetto di Fanfulla e Correggese, si trovano ora di fronte ad un ciclo di partite veramente complicato, proprio a partire dalla trasferta odierna.

Gli avversari di Guglieri e compagni sono una squadra costruita in estate con grandi ambizioni; il trio d’attacco Confalonieri (ex Lentigione), De Angelis (classe 1990 proveniente dal Cesena e con 58 reti segnati in carriera in 116 partite di Serie D) e Franzoni (ex Calvina Sport) è di assoluto valore. Il Ciliverghe naviga al momento a 6 punti in classifica dopo tre giornate; le importanti e convincenti vittorie con Mezzolara e Progresso sono seguite allo sfortunato ko iniziale per 1-0 in quel di Crema.

In casa rossonera, la più bella notizia di settimana dopo la vittoria contro la Sammaurese è stata rappresentata dall’ok dei test medici per Francesco Bigotto, fermo da febbraio per l’infortunio al legamento crociato anteriore. Con Moukam rientrato stabilmente in gruppo, procede il recupero di Colantonio e Boilini, i quali tuttavia saranno difficilmente a disposizione di mister Tabbiani.