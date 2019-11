Fiorenzuola a caccia dell’impresa in casa della capolista Mantova

Occhi puntati allo stadio Martelli di Mantova, dove oggi (ore 14.30) va in scena la partita principe della giornata. Mantova-Fiorenzuola, la prima contro la seconda in classifica, non è certamente una gara di routine. Lo sanno benissimo le due squadre, lo sa l’ambiente. Una vittoria del Mantova significherebbe dare una spallata forse decisiva al campionato con un vantaggio in graduatoria che con buona probabilità non sarebbe più colmabile. Né dai rossoneri né dalle altre formazioni. Per il Fiorenzuola la speranza massima è accorciare il distacco e rifarsi “sotto” come era due turni fa. Il “meno due” di allora è salito a “meno cinque”, complice da un lato l’andatura del Mantova e dall’altra la sponda rossonera, rallentata dal pari col Sasso Marconi e soprattutto fermata dalla imprevedibile sconfitta interna col Mezzolara.

In settimana l’ex tecnico del Fiorenzuola Lucio Brando ha speso parole di elogio sull’ambiente e i suoi trascorsi rossoneri ma oggi dalla panchina, come è logico che sia, penserà a far funzionare al massimo la sua macchina da gol che fino ad ora in undici partite ha messo a segno 35 reti. Scotto (11 centri), Guccione (8) Altinier (7) occupano le prime tre posizioni della classifica cannonieri. I rossoneri possono avere delle speranze se riusciranno a “bucare” la retroguardia mantovana apparsa non sempre ermetica nel corso di queste undici giornate. Come a Modena un anno fa quando tutti i pronostici davano il Fiorenzuola spacciato, per venirne fuori servì la partita perfetta. Una grande impresa che si può ripetere. Anche allora i rossoneri si presentarono in formazione rimaneggiata (ricordare su tutte l’invenzione di Brando, con Corbari difensore centrale) ma la concentrazione dei valdardesi fu talmente alta che riuscirono a girare la partita a loro favore.

Fiorenzuola alle prese con alcune assenze. In primo luogo Guglieri, uscito zoppicante nella gara col Mezzolara. E’ probabile che parta dalla panchina. Il sostituto dovrebbe essere Carrara. Di Guerrini si sapeva già che sarebbe stato assente. Il giovane Romeo che ha tenuto in apprensione tutti gli spettatori domenica scorsa per il colpo subito alla testa sta bene, è stato dimesso dall’ospedale. Tabbiani riferisce che è venuto a salutare i compagni. Ovviamente non ci sarà col Mantova.Tra i rientri, ci sono Olivera che riprenderà il posto di terzino destro e di Piraccini che tornerà in attacco. Restano da colmare alcuni ruoli tra centrocampo e attacco. In ballottaggio ci sono, Amore, Tunesi, Colantonio, Corbari, Boilini e Bigotto.