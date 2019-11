Dopo il 3-3 col Mantova, Il Fiorenzuola sfida la lanciatissima Franciacorta

Dopo l’esaltante partita del Martelli di Mantova, finita con un pirotecnico 3-3 tra la capolista del girone D di Serie D e i rossoneri di Luca Tabbiani, il Fiorenzuola torna di fronte al pubblico amico del Velodromo Pavesi per sfidare la forte compagine bresciana del Franciacorta. Fischio d’inizio fissato oggi, domenica 24 novembre, alle 14.30.

Capitan Guglieri e compagni, autori in trasferta di una grandissima prova di carattere e di bel gioco, durante la settimana hanno preparato con grande attenzione la sfida che li attende. Franciacorta è infatti la squadra più in forma del campionato; dopo un inizio difficoltoso, nonostante le grandi qualità e i grandi innesti inseriti in estate, la squadra di mister Sergio Volpi arriva al Velodromo Pavesi con 13 punti totalizzati nelle ultime 5 sfide. Dopo la sfida al tridente virgiliano, per la retroguardia rossonera domenica sarà tempo di sfidare un altro dei tridenti più forti del girone, composto dai forti Bardelloni, Bertazzoli e Mangiarotti, tutti e tre elementi già conosciuti da parte di Fiorenzuola negli scorsi anni.

I prossimi avversari della squadra di Mister Tabbiani si presentano alla sfida forti di 20 punti in classifica, in piena zona playoff e a meno 3 punti dai rossoneri. Obiettivo aggancio, con un blitz al Pavesi che concretizzerebbe ancora di più le intenzioni di una squadra costruita per essere protagonista del girone.