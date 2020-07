Fiorenzuola, “avanti tutta” con il difensore Nicolò Carrara anche per la prossima stagione

L’U.S. Fiorenzuola potrà contare, anche per la prossima stagione, sul difensore classe 1999 Nicolò Carrara. Carrara, nel recente campionato, ha totalizzato 13 presenze in Serie D (girone D) sotto la guida di mister Luca Tabbiani e del suo staff, “distinguendosi per le sue qualità calcistiche e umane”.

Carrara sarà a disposizione dello staff tecnico rossonero a partire del ritiro estivo, le cui date saranno comunicate prossimamente.