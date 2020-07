Un “valdardese doc” per la porta del Fiorenzuola: Ghezzi torna in rossonero

Oltre a Battaiola, a difendere la porta del Fiorenzuola nella prossima stagione ci sarà anche un “valdardese doc”. Si tratta di Andrea Ghezzi, classe 2001 di Lugagnano, rientrato dal prestito al Nibbiano & Valtidone in Eccellenza.

“A Nibbiano – spiega Ghezzi – è stata una bella esperienza. Ho avuto davanti un forte portiere come Lupescu e spero di avere appreso qualcosa da lui. Sono cresciuto nel San Giuseppe, per poi passare prima al Pro Piacenza e poi al Fiorenzuola, dove sono rimasto due stagioni e mezzo tra Allievi e Juniores. Ho fatto parte della Berretti del Piacenza e poi sono passato al Nibbiano & Valtidone, ma sempre con il cartellino del Fiorenzuola. A quale portiere mi ispiro? In linea di massima direi a Buffon – prosegue – ma questo forse più in passato, ora non ho un modello preciso, sono alla ricerca di una mia identità.”

IL SERVIZIO COMPLETO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA