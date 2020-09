Coach Galetti: “La Serie B è tosta. Mi aspetto una stagione esaltante”

L’obiettivo è la salvezza, ma sarà una stagione tutta da vivere sulle ali dell’entusiasmo. Il Fiorenzuola Basket si sta allenando per prepararsi al meglio al suo primo anno di Serie B agli ordini di coach Gianluigi Galetti. “Dovremo migliorare sia in attacco, sia soprattutto in difesa, la B è tosta” ha detto. Tra i nuovi arrivati c’è il pivot Matteo Botteghi, già “molto contento di essere qui”, tra i confermati Andrea Maggiotto, neo capitano: “Un onore ereditare questa fascia da Sichel”.

