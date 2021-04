Basket Serie B, fulmine a ciel sereno in casa Fiorenzuola: capitan Maggiotto saluta

BASKET SERIE B – Colpo di scena improvviso in casa Fiorenzuola, con il capitano Andrea Maggiotto che “a partire dalla giornata odierna non è più parte del roster gialloblu”.

Questo si legge in un comunicato della società. Maggiotto, arrivato nella stagione 2019/2020 in Serie C Gold Emilia Romagna in Val d’Arda, è stato prima dell’interruzione causa Covid il miglior realizzatore della scorsa stagione di Fiorenzuola con 18,4 punti a partita.

Un addio, le cui cause sono ancora da chiarire, che lascerà spazio con ogni probabilità ad un nuovo acquisto.