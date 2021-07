Fiorenzuola, via alla nuova stagione. Tabbiani: “Entusiasmo a mille”

Presentato oggi pomeriggio, mercoledì 21 luglio, il nuovo staff tecnico dell’U.S. Fiorenzuola. Agli ordini dell’allenatore Luca Tabbiani ci saranno il vice Michele Coppola, il preparatore atletico Paolo Bertoncini, l’allenatore dei portieri Emilio Tonoli e il collaboratore tecnico Andrea Fanzini.

“Iniziamo oggi e abbiamo tutto l’entusiasmo che ci portiamo dall’annata precedente – ha detto Tabbiani – stiamo cercando di costruire una squadra giovane, come è abitudine del Fiorenzuola, ma allo stesso tempo pronta per affrontare un campionato che sarà complicato”.

Quello che vedremo sarà un Fiorenzuola simile alla passata stagione, in attesa di nuovi innesti: “Saremo gli stessi, propositivi e cercando di andare ad aggredire in avanti e prendere il dominio della gara. A volte ci riusciremo e a volte no, però la nostra volontà è quella, dovremo rispettare gli avversari, ma la nostra mentalità non cambia in base alla categoria. Sono sicuro che tenendo la buona base dell’anno scorso e inserendo i pezzi giusti possiamo toglierci delle soddisfazioni e divertirci”.

Con l’augurio di avere i tifosi di nuovo allo stadio: “Aver vinto il campionato a Sasso e vedendo la gente in tribuna ci ha reso ancora più bella la festa, sono le cose belle del calcio, è uno sport che va condiviso con la gente e nato per il popolo, è giusto che la gente possa venire allo stadio”.