Un giovane play per il Basket Fiorenzuola: ecco Michele Rubbini

Michele Rubbini, play-guardia classe 1999, è un nuovo giocatore del Basket Fiorenzuola.

Alto 185 cm per 77 kg, Rubbini proviene dalla Rekico Faenza, dove era approdato nel 2019/2020. In precedenza aveva indossato le casacche, tra Serie A2 e Serie B, di OraSì Ravenna, Orva Lugo e Virtus Segafredo Bologna.

Nella stagione conclusa ha mantenuto una media di 9,2 punti, 4,2 rimbalzi e 3,9 assist a partita.

Ecco le sue prime parole in gialloblu: ”Sono molto contento di essere a Fiorenzuola con i Bees. Tutti me ne hanno parlato molto bene, è una società seria dove si lavora molto bene e in tranquillità. Ci sono tutte le potenzialità di crescere, e questo è molto importante. Un altro fattore che mi ha spinto a scegliere Fiorenzuola Bees è quello di conoscere bene coach Galetti, che è stato una figura fondamentale nella mia carriera facendomi giocare la prima stagione da ‘senior’. Non vedo l’ora di cominciare”.

Michele Rubbini sarà a disposizione di coach Galetti e del suo staff a partire dall’inizio del raduno estivo, con la data che sarà ufficializzata nei prossimi giorni ma dovrebbe essere nella settimana post-Ferragosto.