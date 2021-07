Fiorenzuola, arriva in prestito Mamona. Per la Primavera, contatti con mister Turrini

Il Fiorenzuola prosegue nella campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione di serie C. Dopo i numerosi rinnovi, ultimo Arrondini per il quale la società ha sottoposto un contratto di durata biennale, oggi si è registrato l’approdo in rossonero dell’attaccante esterno classe 2002 Blue Mamona. Nell’ultima stagione in prestito alla Vastese in Serie D , ha realizzato 8 reti in 22 presenze complessive. Il club del presidente Pinalli lo ha prelevato dalla Cremonese che ne aveva acquisito il cartellino nei giorni scorsi dalla Vis Pesaro. Ora il trasferimento temporaneo in Val d’Arda.

Nel frattempo, la società neopromossa sta allestendo la formazione che prenderà parte al torneo Primavera 3: per la guida tecnica, contatti da parte del responsabile del settore giovanile Settimio Lucci e un altro ex Piacenza. Sembra essere infatti Francesco Turrini l’uomo individuato per la guida tecnica.