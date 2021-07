Fiorenzuola, le prime amichevoli contro Reggiana e Pergolettese in trasferta

Il Fiorenzuola è pronto ai primi impegni amichevoli sul campo in vista della nuova stagione di Serie C. Sabato 31 luglio i rossoneri di mister Tabbiani affronteranno alle ore 17.00 la Reggiana al centro sportivo Galeotti di Carpineti. Sabato 7 agosto, invece, ancora una trasferta per i rossoneri che se la vedranno con la Pergolettese (anche in questo caso alle 17.00) al Campo comunale Ripalta Cremasca.

