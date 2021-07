Fiorenzuola, in attesa di riabbracciare Bruschi, dal Pisa ecco Maffei e Giani

In attesa dell’arrivo di Nicolò Bruschi, o per meglio dire il ritorno in prestito dell’attaccante approdato al Pisa, dalla società toscana il Fiorenzuola pesca altri due giocatori per il reparto avanzato. Si tratta del 20enne Elia Giani, ultima stagione trascorsa a Pontedera, e Claudio Maffei, 22 anni, che i neroazzurri negli ultimi tornei hanno dirottato in prestito a Olbia, Lecco e Pro Sesto. Per il primo si tratta di un prestito secco, mentre Maffei sottoscriverà un contratto di durata biennale. Il ds Bernardi nei prossimi giorni chiuderà l’operazione legata all’innesto in rosa del centrocampista Riccardo Palmieri, da alcune stagioni faro della mediana del Fanfulla.

