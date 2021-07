Il Fiorenzuola riabbraccia bomber Bruschi: “mister 30 gol” si sta già allenando

E alla fine il bomber è tornato. Anche se in prestito, con questa maglia (che già conosce e con la quale ha segnato la bellezza di 30 gol nell’ultima trionfale stagione) Nicolò Bruschi è di nuovo un attaccante del Fiorenzuola.

Bruschi, esterno d’attacco classe 1998, è stato come detto uno dei principali protagonisti della promozione in Serie C da parte della società di patron Pinalli, con una media goal ogni 86 minuti disputati.

Bruschi è già a disposizione dello staff di mister Luca Tabbiani per la preparazione in corso verso la Serie C, dopo aver iniziato nella squadra toscana militante in Serie B il suo ritiro estivo.